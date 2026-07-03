В рамках визита Ермек Кошербаев был принят президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также провел переговоры с главой МИД Аббасом Аракчи

Глава МИД Казахстана посетил Тегеран для участия в церемонии прощания с Али Хаменеи В рамках визита Ермек Кошербаев был принят президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также провел переговоры с главой МИД Аббасом Аракчи

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял участие в траурных мероприятиях по случаю прощания с верховным лидером Ирана Сейед Али Хаменеи. Об этом сообщает МИД Казахстана 3 июля.

Согласно сообщению, в рамках визита Кошербаев был принят президентом Масудом Пезешкианом, а также провел переговоры с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи.

Кошербаев от имени главы государства и народа Казахстана выразил искренние соболезнования народу и руководству Ирана в связи с недавними трагическими событиями, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Сообщается, что в ходе встречи с президентом Ирана состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Пезешкиана в Казахстан 10-11 декабря 2025 года. Кроме того, стороны обсудили текущую региональную ситуацию, а также перспективы ее дальнейшего развития.

«Повестка переговоров с Аракчи охватила широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, а также дальнейшего развития казахско-иранских отношений», - говорится в сообщении.

Кошербаев подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему укреплению традиционных отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Исламской Республикой Иран. При этом была подчеркнута важная роль Ирана и стран региона в обеспечении стабильности и безопасности.

Кроме того, глава МИД Казахстана отметил важность достигнутых договоренностей в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

Особая оценка была дана подписанному 28 июня текущего года Соглашению о передаче земельного участка в порту Шахид Раджаи (г.Бендер-Аббас) для строительства казахстанского транспортно-логистического терминала. Подчеркнуто, что реализация данного проекта осуществляется в соответствии с поручением главы государства, направленным на развитие транспортно-транзитного потенциала и расширение экспортных возможностей РК.

В этой связи выражена уверенность, что строительство терминала будет способствовать дальнейшему увеличению объемов взаимной торговли между Казахстаном и Ираном, который по итогам 2025 года увеличился на 26,4% и достиг 430,2 млн долларов.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-иранского сотрудничества и договорились продолжить совместную работу по расширению взаимодействия по всему спектру двусторонней повестки.