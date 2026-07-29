Трубопровод КТК, соединяющий нефтяные месторождения Казахстана на Каспийском море с российским портом Новороссийск, обеспечивает около 80 процентов нефтяного экспорта страны

Глава МИД Казахстана и госсекретарь США обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума Трубопровод КТК, соединяющий нефтяные месторождения Казахстана на Каспийском море с российским портом Новороссийск, обеспечивает около 80 процентов нефтяного экспорта страны

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и госсекретарь США Марко Рубио обсудили текущую ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в бассейне Черного моря.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Казахстана, Кошербаев и Рубио провели телефонный разговор.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня в рамках расширенного стратегического партнерства. Кроме того, были затронуты вопросы подготовки к визиту президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в США для участия в саммите «Группы двадцати» (G20).

Министры также подробно обсудили текущую ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума, осуществляющего деятельность в Черном море.

Министерство энергетики Казахстана на прошлой неделе сообщило о временном сокращении добычи нефти в стране в связи с временной приостановкой операций по загрузке нефти на танкеры на морском терминале КТК в Черном море после атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на эти танкеры.

Министерство иностранных дел Казахстана также осудило атаки беспилотных летательных аппаратов на гражданские танкеры, перевозившие нефть по инфраструктуре КТК в Черном море 17 и 19 июля, и заявило, что эти атаки представляют собой недопустимую попытку нанести ущерб экономическим интересам Казахстана.

Трубопровод КТК протяженностью около 1510 километров, соединяющий нефтяные месторождения Казахстана на Каспийском море с российским портом Новороссийск, обеспечивает около 80 процентов нефтяного экспорта страны.