Глава МИД Италии: Завершение периода, когда США выступали покровителем Европы, - правильный шаг

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что завершение периода, когда США выступали в роли покровителя Европы, является правильным шагом.

Таяни, принимавший участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге, по завершении мероприятия дал оценку ситуации итальянским журналистам.

Глава МИД Италии привлек внимание к саммиту НАТО, который пройдет в Турции в июле.

«НАТО — это символ и знамя трансатлантических отношений, и нам необходимо подтвердить это в Анкаре», - сказал он, подчеркнув необходимость работать в этом направлении.

«Необходимо также донести до американцев, что мы — не сторона, которой оказывают помощь, а сторона, играющая ведущую роль. На мой взгляд, завершение периода, когда США выступали покровителем Европы, является правильным шагом», - отметил он.

Таяни указал, что Европа должна стать ведущим игроком со своей обороной и внешней политикой, союзником США и сильной опорой стратегического альянса, отвергнув утверждения о возможной конкуренции между европейскими странами за то, кто заменит США.

Говоря о роли сотрудничества в оборонной промышленности в укреплении политических связей внутри НАТО, министр заявил, что Рим выступает за такое развитие.

«Мы, итальянцы, выступаем за развитие прочных производственных связей как с США, так и с Турцией в этом секторе. Великобритания и другие страны, даже государства G7, уже предприняли шаги в этом направлении», - сказал он.



Таяни также подчеркнул, что Италия выступает против введения платы за проход через Ормузский пролив. По его словам, Италия готова в кратчайшие сроки присоединиться к международной военной миссии, в случае достижения устойчивого мира в войне, начавшейся 28 февраля с ударов США и Израиля по Ирану.

Ранее, перед началом встречи, глава МИД Италии заявил, что не располагает какой-либо информацией о возможном выводе американских войск из Италии, указав на то, что такой шаг был бы «ошибкой».