Глава МИД Испании заявил о необходимости признания Государства Палестина

Признание Государства Палестина необходимо с целью сохранения перспективы урегулирования ближневосточного конфликта на основе двух государств. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, выступая на панельной дискуссии в школе Hertie в Берлине.

«Я не думаю, что на Ближнем Востоке удастся обеспечить безопасность, мир и стабильность без реализации решения на основе двух государств», - сказал он.

Министр отметил, решение Испании признать Палестину было необходимым шагом.

«Когда смотришь на ситуацию в Газе, возникает вопрос: каким будет второй этап мирного плана? Никто этого не знает. Незаконные поселения на Западном берегу реки Иордан продолжают расширяться. Насилие со стороны поселенцев вышло из-под контроля», - указал он.

Альбарес подчеркнул, что признание Палестинского государства остается единственным инструментом для сохранения возможности реализации двухгосударственного решения между Израилем и Палестиной. При этом министр отметил, что момент, когда это станет практически невозможным, уже очень близок.

Возобновление дипломатических усилий и переговоров по решению о двух государствах является единственным путем к обеспечению безопасности и мирного будущего как для палестинцев, так и для израильтян, - добавил он.

Испания признала Государство Палестина в 2024 году.