Глава МИД Ирана: Тегеран рассматривает возможность переговоров с США Об этом Аббас Арагчи заявил в ходе визита в РФ

США предложили Ирану переговоры, Тегеран в настоящее время рассматривает эту возможность.

Об этом в рамках визита в РФ заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в комментарии для журналиста "Вестей" Павла Зарубина.

По словам министра, США в противостоянии с Ираном не достигли ни одной своей цели.

"Тогда зачем он [президент США Дональд Трамп] предложил переговоры. Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели, вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант", - сказал он, комментируя, что Трамп назвал себя "победителем".

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге в понедельник, 27 апреля.