Глава МИД Ирана: Тегеран никогда не подчинится давлению США выбирают «военную авантюру» вместо дипломатии за столом переговоров - Аббас Арагчи

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя военную эскалацию между Ираном и США в районе Ормузского пролива, заявил, что иранцы никогда не подчинятся давлению.

Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики опубликовал на своей странице в социальной сети американской компании X.

Министр обратил внимание на то, что США каждый раз прибегают к «военной авантюре» именно в тот момент, когда на столе переговоров находится дипломатическое решение.

«Всякий раз, когда идет дипломатический процесс, США безрассудно бросаются в военную авантюру. Что это — грубая тактика давления? Или же те, кто хочет сорвать переговорный процесс, обманывают президента США, затягивая его в очередное болото?», — отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.

По словам Арагчи, какими бы ни были причины, результат остается неизменным: иранский народ никогда не подчинится давлению извне.

После вчерашней атаки США на иранский нефтяной танкер ВМС Ирана нанесли удары по американским боевым кораблям в регионе, используя ракеты и беспилотники-камикадзе.

В ответ на это американские военные нанесли удары по ряду районов на южном побережье Ирана.