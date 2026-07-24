«Мы не боимся угроз и не поддадимся давлению. Мы не потерпим языка угроз», - Аббас Аракчи

Глава МИД Ирана: Тегеран не потерпит языка угроз «Мы не боимся угроз и не поддадимся давлению. Мы не потерпим языка угроз», - Аббас Аракчи

Иран не боится угроз и не намерен поддаваться давлению. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана.

Как сообщили в МИД Ирана, Аракчи, находящийся в Кыргызстане для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), высказался по поводу продолжающегося противостояния с США.

Министр заявил, что Иран последовательно придерживается своей «принципиальной политики».

«Мы не боимся угроз и не поддадимся давлению. Мы не потерпим языка угроз», — сказал Аракчи.

Глава МИД подчеркнул, что защита интересов Ирана в Ормузском проливе является одним из основополагающих принципов политики страны.

«Вполне естественно, что мы продолжим действовать до тех пор, пока не будут достигнуты цели и удовлетворены законные требования иранского народа», — указал он.

Аракчи также отметил, что посреднические инициативы Пакистана, включающие различные предложения и дипломатические контакты, являются естественной частью переговорного процесса.

«У нас нет проблемы с посредником между нами и Соединенными Штатами. Проблема заключается в подходе Америки», — сказал он, указав на то, что Иран регулярно проводит консультации с Китаем и Россией.