Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили испытать решимость Ирана, заявил Аббас Арагчи

Глава МИД Ирана: Тегеран не оставит без ответа удары США Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили испытать решимость Ирана, заявил Аббас Арагчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не оставит без ответа удары США по территории страны.

В опубликованном в социальной сети американской компании X заявлении глава иранского внешнеполитического ведомства прокомментировал атаки США на южные районы Ирана.

«Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши мощные вооруженные силы не оставят без ответа ни одну атаку или угрозу», — написал Арагчи.

Он также подчеркнул, что если США хотят оставаться в безопасности, им следует покинуть регион.

«История Персидского залива содержит немало примеров трагической судьбы иностранных сил, которые приходили в этот регион без приглашения», — отметил министр.