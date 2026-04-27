Глава МИД Ирана: Тегеран намерен защитить свои интересы на переговорах

Mustafa Melih Ahıshalı, Elmira Ekberova
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен обеспечить защиту национальных интересов в ходе переговоров, последовавших за 40-дневной войной, начавшейся в результате атак США и Израиля.
После переговоров в столице Пакистана Исламабаде Арагчи прибыл в Санкт-Петербург в рамках официальных контактов в России.
Иранский министр в интервью государственному телевидению своей страны в этом городе оценил визиты в Оман и Пакистан.
Говоря о предстоящих встречах в России, Арагчи отметил, что прибыл в страну для проведения переговоров с высокопоставленными российскими официальными лицами с целью продолжения тесных консультаций между Тегераном и Москвой по региональным и международным вопросам, а также развития двусторонних отношений.
Он подчеркнул, что сегодняшние встречи являются хорошей возможностью обсудить развитие событий, связанных с войной, и оценить текущую ситуацию, добавив, что в этом контексте консультации и координация между двумя странами имеют особое значение.
Комментируя переговоры в Исламабаде, Арагчи заявил: «Визит в Исламабад прошел весьма продуктивно, состоялись хорошие консультации. В этом контексте были рассмотрены прошлые события, а также обсуждены условия, при которых могут продолжаться переговоры между Ираном и США.»
Он также отметил важность условий Ирана на переговорах: «После 40-дневного сопротивления мы обязательно должны добиться прав иранского народа и обеспечить защиту интересов страны (на переговорах).»
Говоря о визите в Оман, глава МИД Ирана отметил, что «Иран и Оман — две страны, имеющие выход к Ормузскому проливу, и с учетом того, что безопасный проход через этот пролив приобрел глобальное значение, они должны находиться в постоянном взаимодействии».
Он подчеркнул необходимость координации между двумя странами как прибрежными государствами Ормузского пролива, отметив совпадение позиций по многим вопросам и достигнутую договоренность о продолжении консультаций на экспертном уровне в ходе визита в Маскат.
Сегодня в рамках визита в Россию Арагчи планирует провести встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.