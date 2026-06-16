«Любая дальнейшая военная атака сионистского режима на Ливан и продолжение оккупации ливанской территории будут однозначно рассматриваться нами как нарушение соглашения», - Аббас Аракчи

Глава МИД Ирана: соглашение с США предусматривает прекращение израильской оккупации Ливана «Любая дальнейшая военная атака сионистского режима на Ливан и продолжение оккупации ливанской территории будут однозначно рассматриваться нами как нарушение соглашения», - Аббас Аракчи

Прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью достигнутого с США соглашения и предусматривает вывод израильских войск с ливанской территории. Об этом сообщает иранское государственное телевидение со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который на встрече с иностранными послами и дипломатическими представителями прокомментировал достигнутое с США соглашение и ситуацию в регионе.



По словам главы иранского МИД, соглашение, достигнутое между Ираном и США, будет подписано 19 июня в Швейцарии.

«После этого на месте, которое будет определено позднее, начнется новый раунд переговоров между Ираном и США с целью достижения окончательного соглашения. Эти переговоры продлятся 60 дней. Окончательное соглашение будет касаться ядерных вопросов и отмены санкций», — сказал Аракчи, указав на то, что соглашение также предусматривает прекращение военных действий в Ливане.

«На наш взгляд, этот меморандум о взаимопонимании касается двух сторон: США и Израиля с одной стороны, и Ирана и «Хезболлы» - с другой. Прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью полного завершения конфликта и включает вывод Израиля с территории Ливана», — отметил министр.

«Любая дальнейшая военная атака сионистского режима на Ливан и продолжение оккупации ливанской территории будут однозначно рассматриваться нами как нарушение соглашения», - добавил глава МИД Ирана.

Ядерный вопрос и отмена санкций будут обсуждаться на заключительном этапе

Глава иранского внешнеполитического ведомства также сообщил, что из-за сложности переговорного процесса он был разделен на два этапа.

«На первом этапе нам необходимо провести переговоры и достичь меморандума о взаимопонимании по таким вопросам, как прекращение войны, Ормузский пролив, военно-морская блокада, разблокировка замороженных иранских средств, восстановление и другие подобные вопросы», — сказал он.

По словам Аракчи, после этого переговоры продолжатся еще 60 дней до достижения окончательного соглашения.

«Окончательное соглашение будет включать решения по ядерным вопросам и снятию санкций, и мы придем к окончательному результату», - заключил он.