Глава МИД Ирана совершит визит в Китай Аббас Арагчи продолжает дипломатические консультации с различными странами

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Китай во вторник, 5 мая.

Как заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве, Арагчи отбудет в Пекин в рамках продолжающихся дипломатических консультаций с различными странами.

Отмечается, что в ходе визита иранский министр встретится с китайским коллегой Ваном И.

Главы дипломатических ведомств обсудят отношения между Тегераном и Пекином, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.