Глава МИД Ирана совершит визит в Китай

Ahmet Dursun, Ulviyya Amoyeva
05 Май 2026•Обновить: 05 Май 2026
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи посетит Китай во вторник, 5 мая.
Как заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве, Арагчи отбудет в Пекин в рамках продолжающихся дипломатических консультаций с различными странами.
Отмечается, что в ходе визита иранский министр встретится с китайским коллегой Ваном И.
Главы дипломатических ведомств обсудят отношения между Тегераном и Пекином, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.