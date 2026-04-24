«Цель моих визитов — обеспечить тесную координацию с нашими партнерами по двусторонним вопросам и провести консультации по региональным событиям», - Аббас Аракчи

Глава МИД Ирана прокомментировал предстоящие визиты в Пакистан, Оман и РФ «Цель моих визитов — обеспечить тесную координацию с нашими партнерами по двусторонним вопросам и провести консультации по региональным событиям», - Аббас Аракчи

Турне в Пакистан, Оман и Россию, которое начнется 24 апреля, направлено на обеспечение тесной координации по двусторонним вопросам и проведение консультаций по региональной повестке. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети американской компании X.

Аракчи сообщил, что планирует посетить Исламабад, Маскат и Москву.

«Цель моих визитов — обеспечить тесную координацию с нашими партнерами по двусторонним вопросам и провести консультации по региональным событиям. Наши соседи — наш приоритет», — сказал он.

Ранее иранское информационное агентство ИРНА сообщило, что глава МИД Ирана сегодня вечером отправится в турне по Пакистану, Оману и России.