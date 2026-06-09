Глава МИД Ирана призвал иностранные силы покинуть район у границ страны

Ahmet Dursun, Abdulrahman Yusupov
09 Июня 2026•Обновить: 09 Июня 2026
Иностранные военные силы, находящиеся вблизи территории Ирана, подвергаются постоянному риску . Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
По его словам, это происходит из-за собственных ошибок, несчастных случаев или возможного попадания под перекрёстный огонь.
«Чтобы снизить риск, лучшее решение для них - уйти», - написал дипломат в соцсети американской компании X.
По словам главы ведомства, Тегеран предпочитает «язык дипломатии», однако «говорит и на других языках».
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом.
По его словам, Соединенные Штаты дадут ответ Ирану.
Президент США уточнил, что оба пилота не пострадали и находятся в безопасности.
«Тем не менее Соединенные Штаты должны обязательно ответить на эту атаку», — заключил Трамп.
Министерство обороны США начало расследование крушения американского ударного вертолета AH-64 Apache недалеко от Ормузского пролива. Об этом говорится в сообщении Центрального командования (CENTCOM) ВС США.