Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом Путиным В петербургском аэропорту Пулково Аббаса Арагчи встретили российские официальные лица и посол Ирана в РФ

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию, где, как ожидается, его примет президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило агентство IRNA в понедельник, 27 апреля.

Отмечается, что Арагчи находится в Санкт-Петербурге в рамках дипломатической поездки, в ходе которой ранее он посетил Пакистан и Оман.

В петербургском аэропорту Пулково рано утром его встретили российские официальные лица и посол Ирана в России Казем Джалали.

По словам Джалали, в понедельник в Санкт-Петербурге состоятся переговоры министра иностранных дел Ирана и президента Путина. В беседе с IRNA посол заявил, что обсуждения будут сосредоточены на событиях, произошедших после атак США и Израиля на Иран.

Визит Арагчи также является частью продолжающихся «тесных консультаций» между Ираном и Россией, поскольку обе страны придерживаются схожих подходов к региональным и международным вопросам, заявил глава дипломатической миссии.

В этом контексте, добавил он, президенты Ирана и России провели три телефонных разговора с момента начала американо-израильской войны 28 февраля.

В воскресенье вечером Джалали также написал на своей странице в социальной сети американской компании X, что поездка Арагчи в Санкт-Петербург осуществляется в рамках дипломатических усилий по продвижению интересов Ирана в условиях внешних угроз.

«Главные цели этой поездки — координация взаимодействия и продвижение совместных программ на региональном и международном уровнях. Иран и Россия стоят на одном фронте перед лицом кампаний гегемонистских сил против независимых и стремящихся к справедливости государств, а также стран, стремящихся к миру, свободному от односторонних действий и западного доминирования», — написал Джалали.

В Пакистане состоялись «полезные консультации».

По прибытии в Санкт-Петербург Арагчи заявил, что цель его визита в Россию — продолжение тесных консультаций с Москвой по региональным и международным вопросам, а также укрепление двусторонних связей.

Он охарактеризовал поездку как хорошую возможность обсудить события, связанные с американо-израильской войной против Ирана, выразив уверенность в том, что «эти консультации и координация между двумя странами будут иметь большое значение».

Арагчи, прибывший в Россию из Пакистана, который он дважды посещал с пятницы, заявил, что с пакистанскими официальными лицами состоялись «хорошие консультации» по переговорам между Ираном и Соединенными Штатами о прекращении войны.

«В ходе переговоров произошли изменения. Несмотря на некоторый прогресс в предыдущих раундах, переговоры не достигли своих целей из-за подхода американцев, их чрезмерных требований и неправильных методов. Поэтому было необходимо проконсультироваться с нашими друзьями в Пакистане, чтобы оценить текущую ситуацию», — сказал он.