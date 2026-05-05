Аббас Арагчи заявил о прогрессе переговоров с Пакистаном и раскритиковал инициативу Вашингтона «Проект свободы»

Глава МИД Ирана предостерег США от втягивания в конфликт в районе Ормузского пролива Аббас Арагчи заявил о прогрессе переговоров с Пакистаном и раскритиковал инициативу Вашингтона «Проект свободы»

АНКАРА (AA) — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о прогрессе переговоров с Пакистаном и предупредил США о риске втягивания в эскалацию в районе Ормузского пролива.

В публикации на платформе X дипломат прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива, подчеркнув, что происходящее «наглядно демонстрирует отсутствие военного решения политического кризиса».

«Благодаря самоотверженным усилиям Пакистана переговоры продвигаются вперед. США должны быть осторожны, чтобы не оказаться втянутыми в хаос силами с недобрыми намерениями, так же как и Объединенные Арабские Эмираты», — отметил Арагчи.

Он также раскритиковал инициативу президента США Дональда Трампа под названием «Проект свободы», направленную на обеспечение прохода судов через Ормузский пролив, назвав ее «проектом слепого узла».

Ранее Министерство обороны ОАЭ сообщило о перехвате 12 баллистических ракет, 3 крылатых ракет и 4 беспилотников, якобы запущенных с территории Ирана, однако Тегеран не взял на себя ответственность за атаку.

По заявлению Трампа, с 4 мая США начали оказывать помощь в проходе через пролив судам «нейтральных» стран, не связанных с кризисом на Ближнем Востоке. Операция получила название «Проект свободы» и, по словам американского лидера, носит преимущественно гуманитарный характер.

Центральное командование США сообщило, что в операции задействованы около 15 тысяч военнослужащих, более 100 наземных и морских единиц техники, а также эсминцы с управляемыми ракетами.

Напряженность в районе Ормузского пролива усилилась после сообщений о том, что Иран якобы атаковал американский военный корабль двумя ракетами.

Согласно публикации агентства Tasnim, иранские военные обнаружили корабль США, который приближался к проливу с отключенным радаром. После предупреждений о нарушении режима прекращения огня, на которые судно не отреагировало, по его периметру были выпущены предупредительные крылатые ракеты, беспилотники и реактивные снаряды.

В то же время Центральное командование США отвергло утверждения о ракетной атаке со стороны Ирана, назвав их недостоверными.