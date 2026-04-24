Глава МИД Ирана посетит Пакистан, Оман и Россию Как сообщает иранское информационное агентство ИРНА, Аббас Аракчи начнет турне, которое охватит Исламабад, Маскат и Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи вечером, 24 апреля, отправится с визитами в Пакистан, Оман и Россию.

Отмечается, что Аракчи планирует провести двусторонние консультации с официальными лицами Пакистана, Омана и России, в ходе которых обсудит текущие события в регионе, а также связанные с войной, начатой США и Израилем против Ирана.