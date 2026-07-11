Глава МИД Ирана посетит Оман для обсуждения ситуации вокруг Ормузского пролива

Haydar Şahin, Olga Keskin
11 Июля 2026•Обновить: 11 Июля 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит в субботу Оман для обсуждения вопроса Ормузского пролива и двусторонних отношений.
Как сообщает иранское информационное агентство IRNA, Аракчи отправится в Маскат в составе дипломатической делегации.
Ожидается, что в ходе визита глава иранского внешнеполитического ведомства обсудит с оманскими официальными лицами ситуацию вокруг Ормузского пролива, региональные вопросы, а также развитие двусторонних отношений.