Аббас Аракчи отправится в Маскат в составе дипломатической делегации

Глава МИД Ирана посетит Оман для обсуждения ситуации вокруг Ормузского пролива Аббас Аракчи отправится в Маскат в составе дипломатической делегации

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит в субботу Оман для обсуждения вопроса Ормузского пролива и двусторонних отношений.

Как сообщает иранское информационное агентство IRNA, Аракчи отправится в Маскат в составе дипломатической делегации.

Ожидается, что в ходе визита глава иранского внешнеполитического ведомства обсудит с оманскими официальными лицами ситуацию вокруг Ормузского пролива, региональные вопросы, а также развитие двусторонних отношений.