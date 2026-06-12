Аббас Аракчи отметил, что в соответствии с принципами прозрачности, принятыми в его стране, все детали будут обнародованы в надлежащее время.

Глава МИД Ирана: Подписание Исламабадского меморандума никогда еще не был так близок к завершению Аббас Аракчи отметил, что в соответствии с принципами прозрачности, принятыми в его стране, все детали будут обнародованы в надлежащее время.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя переговоры с США о прекращении войны и начале процесса заключения окончательного соглашения, заявил: «Исламабадский меморандум о взаимопонимании еще никогда не был так близок к завершению».

Аракчи выступил с заявлением о переговорах с США в социальной сети американской компании X.

Отметив, что СМИ должны воздерживаться от спекуляций относительно содержания меморандума о взаимопонимании, министр заявил: «Исламабадский меморандум о взаимопонимании еще никогда не был так близок к завершению».

Глава МИД Ирана также отметил, что в соответствии с принципами прозрачности, принятыми в его стране, все детали будут обнародованы в надлежащее время.