Глава МИД Ирана отметил растущие экономические издержки войны для американцев «Американцам говорят, что им придется нести стремительно растущие издержки войны против Ирана, которая была выбором самих США», - Аббас Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обратил внимание на растущие экономические издержки для граждан США в связи с «войной по собственному выбору» против Ирана. Об этом говорится в сообщении Аракчи, опубликованном в соцсети американской компании Х, в котором глава иранского внешнеполитического ведомства прокомментировал влияние политики Вашингтона в отношении Ирана на экономику США.

«Американцам говорят, что им придется нести стремительно растущие издержки войны против Ирана, которая была выбором самих США», — написал Аракчи, обратив внимание на «рост цен на бензин и пузыре на фондовом рынке».

«Оставим в стороне рост цен на бензин и пузырь на фондовом рынке. Настоящие трудности начнутся тогда, когда начнут расти долговые обязательства США и ставки по ипотечным кредитам. Просроченная задолженность по автокредитам уже достигла максимума за последние 30 лет. Всего этого можно было избежать», — отметил министр.



Аракчи также разместил график, демонстрирующий рост доходности казначейских облигаций США.