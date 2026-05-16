Глава МИД Ирана отметил растущие экономические издержки войны для американцев

Ahmet Dursun, Olga Keskin
16 Май 2026•Обновить: 16 Май 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обратил внимание на растущие экономические издержки для граждан США в связи с «войной по собственному выбору» против Ирана. Об этом говорится в сообщении Аракчи, опубликованном в соцсети американской компании Х, в котором глава иранского внешнеполитического ведомства прокомментировал влияние политики Вашингтона в отношении Ирана на экономику США.
«Американцам говорят, что им придется нести стремительно растущие издержки войны против Ирана, которая была выбором самих США», — написал Аракчи, обратив внимание на «рост цен на бензин и пузыре на фондовом рынке».
«Оставим в стороне рост цен на бензин и пузырь на фондовом рынке. Настоящие трудности начнутся тогда, когда начнут расти долговые обязательства США и ставки по ипотечным кредитам. Просроченная задолженность по автокредитам уже достигла максимума за последние 30 лет. Всего этого можно было избежать», — отметил министр.
Аракчи также разместил график, демонстрирующий рост доходности казначейских облигаций США.