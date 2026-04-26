Глава МИД Ирана обсудит в Москве ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи вылетел в Москву после консультаций в Исламабаде. Об этом сообщило в воскресенье иранское информагентство IRNA.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что поездка будет включать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Посол добавил, что Аракчи в ходе переговоров обсудит с российскими официальными лицами последние события в регионе, прекращение огня.

«В ходе своей поездки в Москву господин Арагчи проведет консультации с российскими властями о текущем статусе переговоров, прекращении огня и событиями вокруг конфликта», - указал дипломат, его слова приводятся в Telegram-канале иранского посольства в Москве.

«Учитывая двусторонние отношения между двумя странами, а также тот факт, что Иран и Россия, будучи соседями, разделяют общее видение по ряду региональных и международных вопросов, мы видим регулярные контакты на высоком и высшем уровне. Если речь зайдет о каких-либо инициативах, в том числе совместных, стороны обсудят их», - продолжил посол.

Джалали также обратил внимание на эффективное взаимодействие Москвы и Тегерана на международной арене. «Это сотрудничество отчетливо проявилось в ходе обсуждения недавней резолюции Совета Безопасности ООН. Инициированная США резолюция по Ормузскому проливу была несбалансированной и нерациональной. Россия и Китай выступили против нее и воспользовались своим правом вето».

В МИД РФ подтвердили российским СМИ визит в Россию главы внешнеполитического ведомства Ирана Аббаса Аракчи с целью проведения переговоров.