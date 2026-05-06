Глава МИД Ирана обсудил с саудовским коллегой последние события в регионе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом последние события в регионе.



Как сообщает иранское информагентство IRNA, Аракчи провел телефонный разговор с Бин Фарханом в ходе своего визита в Пекин, столицу Китая.

В ходе беседы министры рассмотрели последние события в регионе и подчеркнули важность продолжения дипломатии и сотрудничества между региональными странами для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.