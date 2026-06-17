Глава МИД Ирана обсудил с российским коллегой соглашение с США Аббас Аракчи и Сергей Лавров провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и глава МИД России Сергей Лавров обсудили соглашение, достигнутое между США и Ираном, региональные вопросы и двустороннее взаимодействие.

Согласно сообщению, опубликованному в социальных сетях министра иностранных дел Ирана, Аракчи и Лавров провели телефонный разговор.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с соглашением между США и Ираном, ситуацией в регионе и двусторонним сотрудничеством.

Аракчи проинформировал российского коллегу о деталях достигнутых договоренностей и заявил, что на США лежит ответственность за выполнение положений меморандума о взаимопонимании, а также за прекращение атак Израиля на Ливан.

Глава МИД РФ, в свою очередь, выразил удовлетворение заключением соглашения.

Министры также подчеркнули важность сотрудничества между странами региона для обеспечения мира и стабильности.

Заявление с российской стороны

Между тем в МИД РФ сообщили, что телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся по инициативе иранской стороны.

«Глава иранского внешнеполитического ведомства информировал о ходе подготовки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и дать старт переговорам по заключению комплексной договорённости между Ираном и США», - говорится в сообщении.

Российский министр выразил поддержку «достигнутым при результативном пакистанском и катарском посредничестве пониманиям по деэскалации напряжённости в регионе».

«Была подчеркнута важность их соблюдения всеми без исключения вовлечёнными в вооружённое противостояние сторонами, включая Израиль. Отмечена неизменная готовность России к оказанию содействия усилиям по урегулированию иранского кризиса с опорой на имеющиеся у неё уникальный опыт и компетенции», - отметили в пресс-службе.