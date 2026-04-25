Глава МИД Ирана обсудил с премьером Пакистана региональные вопросы

Dildar Baykan Atalay, Olga Keskin
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в Исламабаде с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в рамках первого этапа своего турне, охватывающего Пакистан, Россию и Оман.
Согласно письменному заявлению канцелярии премьер-министра Пакистана, Шариф принял Аракчи и сопровождавшую его делегацию.
В ходе встречи обсуждались региональные вопросы.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи заявил, что в ходе визитов Аракчи в Пакистан, Оман и Россию будут рассмотрены усилия по прекращению «войны, развязанной США и Израилем против Ирана».