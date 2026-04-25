Глава МИД Ирана обсудил с премьером Пакистана региональные вопросы

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в Исламабаде с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в рамках первого этапа своего турне, охватывающего Пакистан, Россию и Оман.

В ходе встречи обсуждались региональные вопросы.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи заявил, что в ходе визитов Аракчи в Пакистан, Оман и Россию будут рассмотрены усилия по прекращению «войны, развязанной США и Израилем против Ирана».