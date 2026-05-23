Глава МИД Ирана обсудил с оманским коллегой снижение напряженности в регионе

Tolga Akbaba, Olga Keskin
23 Май 2026•Обновить: 23 Май 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с оманским коллегой Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди дипломатические инициативы, направленные на прекращение войны, начавшейся с атак США и Израиля на Иран. Об этом говорится в сообщении МИД Ирана, опубликованном в Telegram-канале.
В ходе беседы были рассмотрены региональные события, а также дипломатические усилия, направленные на прекращение войны между США/Израилем и Ираном и снижение напряженности.