Аракчи провел переговоры с Лавровым и Даром на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС

Глава МИД Ирана обсудил с коллегами из РФ и Пакистана ситуацию в регионе и международную повестку Аракчи провел переговоры с Лавровым и Даром на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в Кыргызстане с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном Telegram-канале Аракчи, находящийся в Кыргызстане для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава иранского МИД провел отдельные встречи с Лавровым и Даром.

В ходе переговоров стороны обсудили региональные и международные вопросы, а также нападения США на Иран.