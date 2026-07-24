Глава МИД Ирана обсудил с коллегами из РФ и Пакистана ситуацию в регионе и международную повестку

Tolga Akbaba, Marina Mussa
24 Июля 2026•Обновить: 24 Июля 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в Кыргызстане с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Согласно сообщению, опубликованному в официальном Telegram-канале Аракчи, находящийся в Кыргызстане для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава иранского МИД провел отдельные встречи с Лавровым и Даром.
В ходе переговоров стороны обсудили региональные и международные вопросы, а также нападения США на Иран.