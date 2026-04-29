Глава МИД Ирана обсудил с коллегами из Индии и Польши региональные вопросы

Аракчи провел телефонные переговоры с главой МИД Индии Джайшанкаром и главой МИД Польши Сикорским

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с коллегами из Индии и Польши региональные события и дипломатический процесс в рамках режима прекращения огня.

Как сообщает иранское государственное агентство IRNA, Аракчи провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкаром и главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Отмечается, что в ходе бесед с обоими министрами стороны обсудили процесс прекращения огня, двусторонние отношения, а также региональные и международные события.