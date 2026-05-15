Tolga Akbaba, Marina Mussa
15 Май 2026•Обновить: 15 Май 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Как сообщает иранское полуофициальное агентство Mehr, Аракчи, находящийся в Нью-Дели для участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, встретился с главой МИД Индии.
Министры иностранных дел обсудили атаки США и Израиля против Ирана, а также вопросы, связанные с прекращением огня. Стороны также обменялись мнениями по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив и региональной стабильности.