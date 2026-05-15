Глава МИД Ирана обсудил с индийским коллегой прекращение огня Стороны также обменялись мнениями по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Как сообщает иранское полуофициальное агентство Mehr, Аракчи, находящийся в Нью-Дели для участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, встретился с главой МИД Индии.

Министры иностранных дел обсудили атаки США и Израиля против Ирана, а также вопросы, связанные с прекращением огня. Стороны также обменялись мнениями по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив и региональной стабильности.