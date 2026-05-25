Глава МИД Ирана не сможет принять участие во встрече ООН из-за проблем с американской визой

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не сможет принять участие в заседании Совета Безопасности ООН из-за проблем с получением американской визы.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана и переговорной делегации Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции в Тегеране.

Комментируя ранее появившиеся сообщения о том, что Арагчи намерен отправиться в США для участия в заседании Совета Безопасности ООН, Багаи заявил, что визит отменен в связи с визовыми проблемами.

«В нынешних условиях поездка отменена из-за проблем с американской визой, и господин Арагчи не поедет в США», — сказал представитель иранского внешнеполитического ведомства.