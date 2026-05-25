Глава МИД Ирана не сможет принять участие во встрече ООН из-за проблем с американской визой

Tolga Akbaba, Elmira Ekberova
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не сможет принять участие в заседании Совета Безопасности ООН из-за проблем с получением американской визы.
Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана и переговорной делегации Исмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции в Тегеране.
Комментируя ранее появившиеся сообщения о том, что Арагчи намерен отправиться в США для участия в заседании Совета Безопасности ООН, Багаи заявил, что визит отменен в связи с визовыми проблемами.
«В нынешних условиях поездка отменена из-за проблем с американской визой, и господин Арагчи не поедет в США», — сказал представитель иранского внешнеполитического ведомства.