Глава МИД Ирана: нарушение перемирия на любом фронте будет означать его полный срыв

Ulviyya Amoyeva
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Достигнутое между Ираном и США перемирие охватывает все фронты, включая Ливан. Об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал в социальной сети американской компании Х.
Нарушение на любом из фронтов будет означать нарушение перемирия в целом, подчеркнул глава ведомства, обращаясь к властям США и Израиля.
Заявление поступило после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести авиаудары по району Дахия в столице Ливана, Бейруте.
«Нарушение перемирия на любом фронте означает нарушение на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения»,- следует из публикации.
