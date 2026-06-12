«Существует вероятность, что меморандум о взаимопонимании будет подписан в течение нескольких следующих дней дистанционно», — Аббас Аракчи

Глава МИД Ирана: Меморандум с США может быть подписан в ближайшие дни «Существует вероятность, что меморандум о взаимопонимании будет подписан в течение нескольких следующих дней дистанционно», — Аббас Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о возможности подписания меморандума о взаимопонимании с США в цифровом формате в ближайшие дни.

Выступая в эфире государственного телевидения Ирана, Аракчи прокомментировал текущий ход переговорного процесса.

«Существует вероятность, что меморандум о взаимопонимании будет подписан в течение нескольких следующих дней дистанционно», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что если положения меморандума не будут реализованы на практике, переговоры по окончательному соглашению проводиться не будут.

«Если должен быть урегулирован вопрос об уране, обогащенном до 60 %, то единственный способ решить это - осуществить его разубоживание в самом Иране», — отметил министр.

Кроме того, Аракчи сообщил, что в проекте меморандума содержатся положения, касающиеся Ормузского пролива и отмены морской блокады, введенной США.

«Управление Ормузским проливом будет отличаться от прежнего. Пролив находится под суверенитетом Омана и Ирана. До сих пор обе страны предоставляли услуги в проливе бесплатно. Мы провели позитивные переговоры с Оманом по вопросу управления Ормузским проливом. Наш меч будет над Ормузским проливом», - сказал он.

Министр также заявил, что в рамках соглашения предусматривается механизм доступа Ирана к замороженным активам.

«У этого соглашения есть противники, и в первую очередь это израильский режим», — сказал он.

При этом Аракчи подчеркнул, что не подтверждает тексты соглашения, появившиеся в СМИ.

«Если бы мы собирались отступить из-за угроз нашей инфраструктуре, то сделали бы это гораздо раньше. Если положения меморандума не будут реализованы, переговоры по окончательному соглашению проводиться не будут», — заключил глава МИД Ирана.