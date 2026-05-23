Глава МИД Ирана и начальник Генштаба Пакистана обсудили усилия по обеспечению мира

Tolga Akbaba, Olga Keskin
23 Май 2026•Обновить: 23 Май 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и начальник штаба сухопутных сил Пакистана Асим Мунир обменялись мнениями по поводу дипломатических инициатив, направленных на прекращение войны между США/Израилем и Ираном. Об этом говорится в сообщении МИД Ирана в соцсетях.
Согласно сообщению, Аракчи и Мунир провели встречу в Тегеране, столице Ирана.
В ходе встречи наряду с дипломатическими усилиями по прекращению войны также обсуждались вопросы региональной стабильности и безопасности.