Глава МИД Ирана и начальник Генштаба Пакистана обсудили ситуацию в регионе Глава иранской дипломатии «решительно» осудил атаки США по различным районам Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и начальник Генерального штаба Пакистана Асим Мунир, который выступает посредником на переговорах между Тегераном и Вашингтоном, обсудили последние события в регионе на фоне роста напряженности между США и Ираном.

Согласно заявлению МИД Ирана, Аракчи провел телефонный разговор с Муниром.

Глава иранской дипломатии «решительно» осудил атаки США по различным районам Ирана, назвав их «явным нарушением» Устава ООН и меморандума о взаимопонимании, достигнутого между США и Ираном по вопросу прекращения огня.

Аракчи также обратил внимание на заявления американских официальных лиц относительно этого меморандума. По его словам, подобная риторика является «очевидным признаком нарушения договоренностей и продолжения воинственной политики Вашингтона».

Министр подчеркнул, что народ Ирана и вооруженные силы страны решительно настроены защищать суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность государства.