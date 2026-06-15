Глава МИД Ирана заявил об ответственности США за выполнение соглашения Аббас Арагчи подчеркнул необходимость полного прекращения израильских атак на Ливан

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после достижения соглашения с США заявил, что ответственность за его реализацию лежит на Вашингтоне, и подчеркнул необходимость полного прекращения израильских атак на Ливан.

Как сообщает иранское государственное агентство IRNA, Арагчи в отдельных телефонных разговорах с министрами иностранных дел Ирака и Египта обсудил процесс достижения соглашения с США и его содержание.

Глава иранской дипломатии обратил внимание на ответственность США за выполнение договоренностей и подчеркнул, что израильские атаки на Ливан, а также действия, дестабилизирующие ситуацию в регионе, должны быть полностью прекращены.

Арагчи отметил важность продолжения тесных консультаций и сотрудничества по региональным вопросам, подчеркнув необходимость усиления дипломатических усилий для сохранения мира и стабильности.

Он также поблагодарил Ирак и Египет за их усилия по обеспечению прекращения огня, снижению напряженности и укреплению стабильности и безопасности в регионе.