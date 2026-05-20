Глава МИД Ирана: возвращение США к войне будет содержать еще немало сюрпризов

Возвращение к войне будет содержать еще немало сюрпризов с учетом извлеченных уроков и полученного опыта. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя доклад американского Конгресса о том, что в войне против Ирана, начатой президентом США Дональдом Трампом, американская армия потеряла десятки самолетов, включая F-35.

«Спустя месяцы после начала войны против Ирана Конгресс США признает потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов. Также подтверждено, что именно наши мощные Вооруженные силы впервые сбили в небе широко разрекламированный F-35. С учетом извлеченных уроков и полученного опыта возвращение к войне будет содержать еще немало сюрпризов», - написал глава МИД Ирана в соцсети американской компании Х.

В докладе, подготовленном Исследовательской службой Конгресса США отмечалось, что в ходе войны с Ираном американская армия потеряла в общей сложности 42 самолета, в том числе 1 F-35, 4 F-15 и 7 самолетов-заправщиков KC-135.