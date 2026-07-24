В ходе встреч стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и международные вопросы, а также удары США по Ирану

Глава МИД Ирана Аракчи провел встречи с коллегами из Китая, Узбекистана и Беларуси В ходе встреч стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и международные вопросы, а также удары США по Ирану

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в Кыргызстане провел встречи с главой МИД Китая Ван И, министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым и главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым.

Как говорится в заявлении МИД Ирана, Аракчи, находящийся в Кыргызстане для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провел отдельные переговоры с Ван И, Саидовым и Рыженковым.

В ходе встреч стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и международные вопросы, а также удары США по Ирану.

Заседание Совета министров иностранных дел ШОС

Заседание Совета министров иностранных дел ШОС состоялось в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане.

Во встрече под председательством министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Беларуси Максим Рыженков, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев, министр иностранных дел Китая Ван И, государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх, глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.