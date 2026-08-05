Глава МИД Иордании: Мечеть Аль-Акса является местом поклонения исключительно для мусульман

Мечеть Аль-Акса на всей своей территории является местом поклонения исключительно для мусульман, Израиль нарушает неприкосновенность святынь и ограничивает свободу вероисповедания. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

В столице Иордании Аммане началась министерская встреча по поддержке Иерусалима и святых мест. В ней принимают участие высокопоставленные представители Турции, Иордании, Палестины, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара, Индонезии, Бахрейна, Ирака, Марокко, Туниса, Алжира, Сомали и Малайзии, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств.

Выступая на встрече, глава МИД Иордании Айман ас-Сафади обратил внимание на продолжающиеся нарушения со стороны Израиля в оккупированных Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

«Мечеть Аль-Акса на всей своей территории является местом поклонения исключительно для мусульман. Израиль нарушает неприкосновенность святынь и ограничивает свободу вероисповедания», - заявил ас-Сафади, подчеркнув, что оккупирующая сторона не может обладать суверенитетом над оккупированными территориями.

Ас-Сафади призвал международное сообщество «решительно действовать», чтобы положить конец нарушениям Израиля в отношении Иерусалима и религиозных святынь.

Подчеркнув, что суверенитет над Иерусалимом принадлежит Палестине, ас-Сафади также указал на опеку Иорданского Хашимитского Королевства над мечетью Аль-Акса.

«Защита Иерусалима и святых мест является ответственностью не только арабских и мусульманских стран, но и всего международного сообщества», - заявил он.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан, в свою очередь, заявил, что Израиль продолжает действия, направленные на изменение исторического и правового статуса Иерусалима.

«Защита Иерусалима является одним из важнейших факторов достижения справедливого и прочного мира. Все односторонние действия Израиля на палестинских территориях являются недействительными», - сказал бин Фархан.

Глава МИД Саудовской Аравии, осудив действия Израиля в секторе Газа, назвал их прямым вызовом мирному урегулированию. Он также заявил, что Израиль продолжает нарушать статус Иерусалима, включая мечеть Аль-Акса, и предпринимает действия, направленные на изменение исторического и правового статуса города, а также на подрыв его арабского, исламского и христианского наследия.

Подчеркнув, что Иерусалим является столицей Государства Палестина, бин Фархан подтвердил, что все односторонние действия Израиля, включая расширение незаконных поселений, захват палестинских земель и попытки изменить статус святых мест, считаются недействительными.

Бин Фархан также заявил, что Саудовская Аравия отвергает попытки использовать риторику о свободе вероисповедания для оправдания действий, направленных на создание новой оккупационной реальности в оккупированном Иерусалиме или изменение существующего исторического и правового статуса святых мест.