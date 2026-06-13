Глава МИД Индии отреагировал на удар по танкеру в Оманском заливе «Подобные смертоносные действия против коммерческих судов не являются законными», - Субраманьям Джайшанкар

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в телефонном разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио отреагировал на удар американских военных по танкеру MT Settebello под флагом Палау у берегов Омана 10 июня.

В сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании X, Джайшанкар сообщил о состоявшемся разговоре с главой американской дипломатии.

«Я вновь выразил наш решительный протест в связи с нападением в Персидском заливе, в результате которого погибли трое индийских моряков. Подобные смертоносные действия против коммерческих судов не являются законными», — заявил индийский министр.

- Трое моряков погибли в результате атаки на MT Settebello

Ранее министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал сообщил, что в результате удара американских военных по танкеру MT Settebello, на борту которого находились 24 члена экипажа - граждане Индии, погибли три моряка.

По данным газеты The Times of India, Военно-морские силы Омана в координации с посольством Индии в Маскате эвакуировали и спасли оставшихся 21 члена экипажа.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» официальные источники сообщили, что МИД Индии на этой неделе уже во второй раз вызвало временного поверенного в делах США и вручило ему ноту протеста в связи с нападениями на суда у побережья Омана.