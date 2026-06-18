Гидеон Саар выступил с обвинениями в адрес верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Глава МИД Израиля объявил о разрыве контактов с Каей Каллас из-за ее слов об «апартеиде» Гидеон Саар выступил с обвинениями в адрес верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил о разрыве контактов с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которая сравнила Израиль с ЮАР времен апартеида.

В заявлении, опубликованном на своей странице в социальной сети американской компании X, Саар обвинил Каллас в том, что в последнее время она действует в отношении Израиля «предвзято и навязчиво».

Министр указал на сообщения в СМИ о том, что во время визита в Мексику глава евродипломатии сравнила Израиль с режимом апартеида, существовавшим в прошлом в ЮАР. Саар выразил благодарность европейским чиновникам, осудившим это сравнение.

Саар отметил, что Каллас не опровергла и не прокомментировала данные публикации. «Как министр иностранных дел Израиля, у меня нет иного выбора, кроме как полностью прекратить все отношения с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от этой клеветы. Что я и делаю»,- написал министр.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в ходе визита в Мексику 20–22 мая верховный представитель ЕС Каллас сравнила действия Израиля в отношении палестинцев с режимом апартеида в Южной Африке.

Некоторые европейские дипломаты подчеркнули, что заявления Каллас не отражают официальную позицию ЕС и указали на проблематичность подобных высказываний со стороны представителя, выступающего от имени Союза.

Сама Каллас пока не прокомментировала данные сообщения. Однако на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС, состоявшейся 15 июня в Люксембурге, дипломат заявила, что запросила у Еврокомиссии рекомендации по блокированию торговли с незаконными израильскими поселениями на палестинских территориях.