Глава МИД: европейская архитектура безопасности невозможна без Турции Хакан Фидан выступил с заявлением по итогам встречи с немецким коллегой

Взаимные визиты высокопоставленных представителей Турции и Германии являются важным показателем развития отношений Анкары и Берлина, достигнутым благодаря усилиям лидеров двух стран.

Об этом заяивл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам встречи с немецким коллегой Йоханном Вадефулем в Берлине.

В качстве примера он привел Третье заседание Турецко-германского механизма стратегического диалога, которое состоялаось впервые за последние 12 лет под председательством глав МИД двух стран.

Хакан Фидан призвал к расширению всестороннего партнерства Турции и Германии.

Глава МИД Турции акцентировал, что Германия является крупнейшим торговым партнером Анкары в Европе и вторым по величине в мире.

По его словам, Анкара и Берлин обладают потенциалом для увеличения объема двустороннего товарооборота с нынешних 52 миллиарда долларов до 60 миллиардов долларов.

В числе ключевых аспектов двустороннего сотрудничества глава МИД Турции назвал взаимодействие в области безопасности и борьбы с терроризмом.

Хакан Фидан также акцентировал вклад турецкой общины Германии в развитие страны.

Глава турецкого МИД назвал углубление экономической интеграции с Турцией «стратегической необходимостью для ЕС».

По его словам, основное ожидание Турции от ЕС заключается в деполитизации вопроса вступления Турции в Евросоюз.

«Необходимо признать, что дух времени требует, чтобы построение отношениий между Турцией и ЕС рассматривалось сквозь призму реалистичной, стратегической и ориентированной на результат основы. Нам необходимо наладить тесное сотрудничество по целому ряду вопросов, начиная от региональной безопасности и борьбы с нелегальной миграцией до энергетических коридоров и борьбы с терроризмом»,-сказал он.

«Европейская архитектура, в которой Турция не займет свое подобающее ей место, будет неполноценной, а ее способность справляться с кризисами будет слабой.Экономические перспекивы ЕС зависят от укрепления его конкурентоспособности, повышения устойчивости к потрясениям и реструктуризации цепочек поставок в соседних регионах. Углубленная экономическая интеграция с Турцией стала стратегической необходимостью для ЕС»,-резюмировал он.

Фидан подчеркнул, что первым и наиболее значимым конкретным шагом в реализации этой интеграции станет обновление Таможенного союза, добавив: «Аналогично, либерализация визового режима и диалог, достигший конкретного результата в кратчайшие сроки, устранят проблему, подрывающую естественное течение и дух нашего партнерства».

Подчеркнув, что исключение Турции из отношений ЕС в сфере обороны и безопасности противоречит заявленным целям безопасности Европы, Фидан сказал: «Прогресс, достигнутый Турцией в области оборонной промышленности, является одним из наиболее ценных активов Европы с точки зрения реализации ее собственной стратегической позиции. Игнорирование этого актива также наносит ущерб интересам Европы».