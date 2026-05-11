Глава МИД Грузии объяснила стремление Украины к нормализации «растущей ролью» Тбилиси Ранее Украина заявила о готовности к конструктивному диалогу с Грузией

Усилия Киева по нормализации отношений с Тбилиси связаны с растущей ролью Грузии в региональной связанности и потребностью государств региона в сотрудничестве с Тбилиси. Об этом в эфире грузинского телевидения заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, передают местные СМИ.

По инициативе украинской стороны 6 мая состоялся телефонный разговор Бочоришвили с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Стороны обсудили двусторонние отношения и дальнейший диалог.

Ранее, 4 мая, в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества прошли встречи Бочоришвили и Сибиги, а также премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Контекст, в котором происходит активизация украинской стороны, один – это роль Грузии в контексте связанности и те потребности, которые существуют у государств в нашем широком соседстве", – заявила Бочоришвили.

По словам дипломата, стремление к нормализации отношений между Тбилиси и Киевом связано с изменившейся региональной реальностью и возросшим значением Грузии как транзитного и коммуникационного узла.

"Сегодня многим государствам необходимы отношения с Грузией, что естественно, и не исключено, что такие же потребности существуют и у украинской стороны. Соответственно, легко объяснить, почему сегодня им необходимо нормализовать отношения с Грузией", – отметила она.

Бочоришвили также прокомментировала изменение риторики Евросоюза в отношении Грузии. По ее словам, в европейских структурах понимают несправедливость прежнего подхода к Тбилиси, однако для полного пересмотра отношений потребуется время.

"Мы видим изменившуюся риторику, ощущается разница даже в критике. Но когда видишь несправедливое отношение, совершенно нереалистичные комментарии, резолюции и шаги, сложно в один день все это развернуть и сразу забыть", – заявила министр.

Глава МИД выразила надежду, что в дальнейшем изменения будут проявляться не только в заявлениях, но и в конкретных действиях со стороны европейских партнеров.

Украина готова к конструктивному диалогу с Грузией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передают украинские СМИ.

По его словам, это решение было принято после встречи лидеров двух стран в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване.