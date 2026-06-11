Болгария выступает за продолжение конструктивного сотрудничества Турции с Европейским союзом - заявила Велислава Петрова-Чамова

Глава МИД Болгарии: София придаёт огромное значение плодотворному сотрудничеству с Турцией Болгария выступает за продолжение конструктивного сотрудничества Турции с Европейским союзом - заявила Велислава Петрова-Чамова

Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова заявила, что София придаёт огромное значение плодотворному сотрудничеству с Турцией.



Петрова-Чамова выступила на совместной пресс-конференции, организованной после встречи с министром иностранных дел Хаканом Фиданом в столице Болгарии Софии.



Отметив, что с министром Фиданом состоялась плодотворная встреча, Петрова-Чамова сообщила, что стороны обсудили как глобальные, так и региональные, а также двусторонние отношения.



Министр отметила, что они будут продолжать усилия по улучшению двусторонних отношений: «Болгария придает большое значение плодотворному сотрудничеству с Турцией. Сегодня наш диалог был сосредоточен именно на этом».



Петрова-Чамова добавила что стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в области энергетики и торговли. По ее слвоам, Болгария уделяет особое внимание именно энергетическому сектору.



Подчеркнув, что «самым активным» пограничным пунктом Болгарии является пограничный пункт с Турцией, Петрова-Чамова сказала: «Мы также достигли договоренности по вопросам диверсификации источников энергии, торгового сотрудничества и продолжения координации на весьма активном пограничном пункте Болгария-Турция».



Министр Петрова-Чамова также заявила, что Болгария выступает за продолжение конструктивного сотрудничества Турции с Европейским союзом.



Отвечая на вопрос о соглашении между Акционерным обществом по транспортировке нефти по трубопроводам (BOTAŞ) и «Булгаргаз», Петрова-Чамова отметила, что работа по данному вопросу находится в ведении Министерства энергетики Болгарии, переговоры продолжаются.

