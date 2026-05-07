Глава МИД Бельгии: Без Турции невозможно говорить об архитектуре безопасности Европы Мы должны сотрудничать с Турцией как со стратегическим партнером - подчеркнул Максим Прево

Министр иностранных дел и вице-премьер Бельгии Максим Прево заявил, что цель широкой экономической миссии из его страны в Турцию заключается в углублении торгового и стратегического сотрудничества. Он также отметил, что Турция является незаменимым элементом архитектуры безопасности и экономики Европы и стратегическим партнером Бельгии.

Прево поделился своими взглядами с корреспондентом агентства «Анадолу» перед визитом экономической делегации из Бельгии в Турцию, который состоится 10-14 мая под руководством королевы Матильды.

«Между Бельгией и Турцией существует давнее партнерство», — сказал Прево, отметив следующее в отношении отношений между двумя странами:

«Первый договор о дружбе с Османской империей был подписан в 1838 году, то есть очень давно, и это означает, что Бельгия была представлена в Стамбуле при дворе султана задолго до многих других европейских стран. Поэтому мы посчитали, что эта экономическая миссия под руководством Ее Величества королевы Матильды станет хорошей возможностью, в частности, для устранения пробелов в сфере бизнеса, академического сообщества и корпоративного сектора. В Турцию приезжает более 400 человек из 200 компаний. Это о многом говорит. Среди них много министров, ректоров университетов, а также представителей различных федераций и торговых палат, то есть мы действительно намерены повысить уровень нашего торгового сотрудничества. Это одна из наших первоочередных целей».

Прево сообщил, что стороны подпишут около 40 соглашений в таких важных стратегических секторах, как социальное обеспечение, транспорт, управление портами, логистика, авиация и оборона: «То есть у нас есть чем поделиться. Как вы знаете, на протяжении последних трех лет Турция является пятым по величине экспортным рынком для Бельгии за пределами ЕС. Это о многом говорит. Благодаря этой крупной миссии, которая, по-моему, является самой крупной на сегодняшний день, мы хотим ясно показать, что рассматриваем Турцию как действительно стратегического партнера Бельгии».

Подчеркнув необходимость укрепления взаимной торговли, Прево добавил: «Конечно, турецким компаниям необходимо больше инвестировать в Бельгию, но в то же время мы должны определить возможности укрепления экономической структуры Турции благодаря бельгийским партнерствам. Это особенно актуально в биофармацевтическом секторе. В Бельгии у нас действительно есть мировой опыт».

Говоря о сотрудничестве в сфере обороны, министр подчеркнул, что оборонная промышленность Турции выросла на 300%. По его мнению, это очень важная деталь.

«Мы также хотим создавать новые возможности для управления портами, например, в такой стратегически важной отрасли, как дноуглубление. Конечно, это касается и вопросов энергетических и зерновых потоков. Турция приняла решение о крупных инвестициях в морскую промышленность, и мы также ожидаем многочисленных инвестиций в Северном море. Бельгия является одним из лидеров Европы в этом секторе. Поэтому мы считаем, что существуют различные возможности для укрепления наших цифровых активов», — сказал глава МИД Бельгии.

Прево, обратив внимание на важность институционального сотрудничества, продолжил словами:

«Необходима также институциональная реорганизация, в частности, модернизация соглашения между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и Турцией, заключенного в 1989 году, то есть довольно давно. Прошло 40 лет, поэтому действительно важно организовать формат ведения бизнеса между двумя странами. Необходимо учитывать Турцию 2026 года, поскольку последний визит Бельгии в Турцию с экономической делегацией состоялся 14 лет назад, но Турция 2012 года значительно отличалась от сегодняшней Турции. Уровень бедности сократился вдвое, а стандарты качества жизни в Турции действительно намного выше, чем 20 лет назад. Кроме того, с геополитической точки зрения Турция является более стратегическим игроком, чем когда-либо. Поэтому действительно очень важно решать все эти проблемы — от цепочек поставок в различных отраслях промышленности до глобальной архитектуры безопасности Европы — совместно с Турцией.

Без Турции невозможно говорить об архитектуре безопасности Европы

Прево, отвечая на вопрос о том, будет ли Турция рассматриваться ЕС в одной категории с такими странами, как Россия и Китай, сказал: «Упоминать Турцию в одном предложении с Россией и Китаем немного странно. Турция — союзник по НАТО. Кроме того, она является одной из стран-кандидатов на вступление в ЕС. Поэтому, конечно, нет необходимости «ограничивать» или «ущемлять» Турцию. Мы должны работать с Турцией как со стратегическим партнером».

Прево, отметив необходимость обновления Таможенного союза между ЕС и Турцией, добавил: «Когда он был подписан в 1996 году, он был сосредоточен исключительно на промышленных товарах и не учитывал услуги, сельское хозяйство, современные механизмы урегулирования споров и тому подобные вопросы. Поэтому, конечно, нам необходимо модернизировать такой союз, поскольку мы не можем решать общие экономические проблемы 2026 года в рамках, установленных 30 лет назад».

Турция громко напоминает о важности уважения к основанному на правилах порядку

Подчеркнув, что сотрудничество с Турцией в области безопасности и обороны является незаменимым, министр заявил:

«Турция — действительно стратегический партнер. Мы видели, как, например, в случае с Украиной были инициированы некоторые посреднические процессы, которые продолжаются и в Стамбуле. В Турции также считают, что происходящее в Иране и вокруг него противоречит международному праву, и Турция громко напоминает о важности уважения к основанному на правилах порядку. Поэтому у Турции, как у союзника по НАТО, есть особая ответственность за отстаивание многосторонности и уважение территориальной целостности. Турция является защитником юго-восточного фланга Альянса. Поэтому действительно важно иметь полное представление о всех стратегических активах Турции. Не только в экономическом плане, но и для безопасности всего континента».

Бельгия оказывает значительное влияние на европейские институты

Министр отметил, что экономическая миссия открывает множество возможностей для обеих сторон, Прево поделился своим обращением к турецкому бизнес-сообществу перед визитом:

«Несмотря на то что Бельгия — небольшая по площади страна, она оказывает значительное влияние на европейские институты. Кроме того, мы являемся одним из стран-основателей. У нас очень хорошие морские и воздушные связи. Взять, к примеру, аэропорт Льежа или порт Антверпен-Брюгге, который является вторым по величине портом в Европе. Мы действительно предоставляем эту возможность Турции, которая является одним из крупнейших ворот на европейский рынок».

Прево сообщил, что в прошлом году объем торговли между странами достиг 12 миллиардов евро.

«Это многое значит, но в то же время открывает новые возможности для углубления сотрудничества. Мы — «больше партнеров», чем когда-либо. Мы определенно не конкуренты. Чтобы стать сильнее вместе, нам нужно определить или укрепить наши собственные экономические основы. Вот в чем заключается истинный подход. Бюджет для ведения бизнеса открыт. Я уверен, что турецкие инвесторы смогут определить ниши в таких областях, как полупроводники, некоторые компоненты оборонного сектора, авиационная отрасль, логистика, биофармацевтика, энергетический переход и «зеленый» переход, например, водород. Мы можем предложить многое», — поделился он.

Министр ознакомился с книгой «Доказательства»

Прево ознакомился с книгой «Доказательства», изданной агентством «Анадолу» (AA), в которой представлены фотографии, служащие доказательствами военных преступлений, совершенных Израилем, в частности, применения белого фосфора во время атак на Газу.⁠

Поблагодарив за представленную ему книгу, Прево заявил: «Ситуация на месте событий абсолютно неприемлема».

Он напомнил, что Бельгия поддерживает иск Южной Африки, поданный в Международный Суд в связи с обвинением Израиля в совершении геноцида в Газе.

Экономическая миссия Бельгии

Визит экономической миссии Бельгии в Турцию состоится 10–14 мая. В рамках программы делегация проведет встречи 10, 11 и 12 мая в Стамбуле, а 13 и 14 мая — в Анкаре.

В состав делегации, возглавляемой королевой Матильдой, войдут министр иностранных дел Максим Прево, министр обороны Тео Франкен, премьер-министр Брюссельского столичного региона Борис Диллис, премьер-министр Фламандского региона Матиас Дипендале и министр экономики Валлонского региона Пьер-Ив Жоле. Ожидается, что в состав миссии войдут 450 человек, в том числе около 250 представителей деловых кругов.

В рамках визита предполагается подписание 39 соглашений между бельгийскими и турецкими компаниями, а также планируется реализация политических соглашений между правительствами двух стран в области обороны и социального обеспечения.