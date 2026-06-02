Глава МИД Беларуси положительно оценил развитие отношений Минска и Пхеньяна

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков встретился с министром внешнеэкономических дел Корейской народно-демократической республики Юн Чжон Хо, сообщили белорусские государственные СМИ во вторник, 2 июня.

В ходе встречи в белорусской столице Максим Рыженков отметил, что члены делегации КНДР, которая прибыла в Беларусь, представляют практически все направления потенциального сотрудничества Минска и Пхеньяна.

«Активная фаза развития отношений между нашими странами началась примерно два года назад. И я очень рад тем результатам, которые мы имеем сегодня. Самое главное, нам удалось организовать очень тесные, искренние взаимоотношения между лидерами наших стран. И это залог успеха», - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.



В этой связи Максим Рыженков обратил внимание на недавний визит белорусского лидера в КНДР. «Это огромное достижение в наших отношениях - то, что мы за непродолжительный срок подготовили и, с нашей точки зрения, очень успешно провели визит Президента Республики Беларусь в КНДР. Уровень приема белорусской делегации товарищем Председателем Государственных дел КНДР, уважаемым Ким Чен Ыном не имеет прецедентов», - сказал глава МИД Беларуси.

Первый в истории отношений официальный визит президента Беларуси в Северную Корею проходил 25 и 26 марта.

