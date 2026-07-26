Аббас Аракчи сообщил, что обсудил инцидент в ходе телефонных разговоров с главами дипломатий ЕС и РФ

Глава МИД: атака Украины на иранское судно не останется без ответа Аббас Аракчи сообщил, что обсудил инцидент в ходе телефонных разговоров с главами дипломатий ЕС и РФ

Тегеран не оставит «без ответа» удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Аракчи заявил, что обсудил инцидент в ходе телефонных разговоров с главой внешнеполитического ведомства Европейского союза Каей Каллас и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«В ходе разговоров с представителем ЕС Каллас и министром иностранных дел Лавровым я ясно дал понять, что то, что сделало это «паразитическое руководство» в Киеве, не может остаться без ответа», - написал Аракчи в Х.

Временный поверенный в делах Украины в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана в связи с атакой на иранское торговое судно в Каспийском море.

Как сообщает государственное телевидение Ирана, украинскому дипломату был передан официальный протест Тегерана в связи с нападением на иранское торговое судно в Каспийском море.

Кроме того, иранская сторона заявила, что не оставит без ответа нападения, ставящие под угрозу жизнь граждан страны и сохранность их имущества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Каспийском море дальнобойными ударами были поражены суда, перевозившие связанные с Ираном военные грузы, а также один военный корабль.

До этого Министерство иностранных дел Ирана осудило атаку Украины на принадлежащее стране торговое судно в Каспийском море, в результате которой погиб один моряк.