Глава МИД АР и помощник президента РФ обсудили сохранение экосистемы Каспийского моря

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с помощником президента Российской Федерации, специальным представителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере борьбы с изменением климата, вопросы, связанные с Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP), а также актуальные региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

Байрамов рассказал о накопленном Азербайджаном опыте и результатах, достигнутых в период председательства страны на COP-29. Глава внешнеполитического ведомства также отметил важность тесного взаимодействия Азербайджана с Австралией, которая будет председательствовать на COP-31, и Турцией в качестве страны-хозяйки мероприятия.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества по Каспийскому морю. Стороны подчеркнули необходимость активизации работы совместной Рабочей группы по Каспийскому морю.

Участники переговоров отметили важность сохранения водных ресурсов Каспийского моря и его уникальной экосистемы. В этом контексте была подчеркнута необходимость внедрения инновационных технологий, в том числе в сельскохозяйственной сфере, а также реализации совместных проектов, направленных на защиту окружающей среды.

Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес.