Глава МИД: Армения сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

Армения является членом ЕАЭС и примет решение по вопросу евроинтеграции когда для этого настанет время.

Об этом армянским СМИ заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.



"Честно говоря, сейчас мы находимся в разгаре предвыборной кампании, и у нас не так много времени, чтобы следить за всеми заявлениями и деталями. Однако мы всегда говорили, что когда придет время Армении сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, мы, разумеется, это сделаем", - отметил министр.



По словам Мирзояна, на данный момент Армения является членом ЕАЭС и продолжает свою деятельность в этом союзе. "Также не секрет, что у народа Армении тоже есть, так сказать, европейские амбиции. Когда придет время принимать решение, мы его примем", - добавил глава МИД Армении.



