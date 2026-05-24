Глава МИД Армении опроверг заявление Лаврова о попытках Запада «растащить» союзников РФ Наши двусторонние отношения не направлены против какой-либо третьей страны - Арарат Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил несогласие с заявлением российского коллеги Сергея Лаврова о том, что «Запад пытается растащить союзников России, включая Армению».

«Конечно, нет. Мы поддерживаем и налаживаем партнерские, в том числе стратегические отношения, с разными странами. Наши двусторонние отношения не направлены против какой-либо третьей страны. Наши стратегические отношения с США и ЕС никоим образом не направлены против России. Наши повестки публичны. Мы эффективно сотрудничаем с нашими партнерами в разных сферах», - цитируют министра армянские СМИ.

По его словам, в последнее время акцент сотрудничества ставится на цифровизацию, ИИ, борьбу против киберпреступлений, активизацию экономических связей, укрепление демократических институтов в Армении. «Мне трудно понять, почему это не нравится нашим российским партнерам. Возможно, они тоже должны приложить усилия, чтобы понять нас», - сказал глава дипломатического ведомства.

Он заявил, что в случае переизбрания партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, которые состоятся 7 июня 2026 года, в армяно-российских отношениях ничего не изменится.



«Я бы не связывал это с выборами. Мы и сегодня, и вчера продолжаем в конструктивной атмосфере строить здоровые и, в нашем понимании, паритетные отношения с нашими российскими партнерами. Когда бывают проблемы, находятся решения. Так будет и дальше», - пообещал Мирзоян.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад «пытается втянуть» Армению в ошибочную логику, чтобы сделать сложной задачу сохранения и укрепления позиций России.

«Сейчас много говорят, что нам нужно не потерять позиции там, здесь, на одном континенте, на другом, за одним океаном, за другим океаном. Потому что Запад пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делает с Украиной, как сейчас пытается Армению втянуть в ту же логику ошибочную», - сказал глава ведомства на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в субботу.

Министр добавил, что цель таких действий состоит в том, чтобы сделать «более сложной задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы, цивилизации».

Мы не намерены обострять ситуацию

Министр также прокомментировал запрет Роспотребнадзора на реализацию на территории России некоторых видов продукции из Армении, в частности, алкоголя трех производителей из Армении и минеральной воды «Джермук».



«В любых отношениях бывают проблемы. Мы не намерены обострять ситуацию. Уверен, эти проблемы, в частности, с экспортом абрикосов, вина и водки, были и 10-15 лет назад. Мы в конструктивной и здоровой атмосфере обсудим это с нашими партнерами. Надеюсь, что найдем хорошие решения», - заявил Мирзоян.

Армения принимает суверенные решения и всегда заинтересованы в том, чтобы сохранять и развивать нормальное партнерство с Россией, добавил министр.

Накануне сообщалось, что Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за выявленного превышения содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов, сообщили в ведомстве.

«С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: «Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук», изготовитель ЗАО «Джермук Групп», - говорится в сообщении ведомства.