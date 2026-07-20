Глава МИД: Анкара продолжит решительно защищать права и интересы турок-киприотов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поздравил с 52-й годовщиной Кипрской мирной операции, подчеркнув, что Анкара продолжит решительно защищать права и интересы турок-киприотов.

В публикации на своей странице в социальной сети NSocial Фидан отметил, что Турция с гордостью и воодушевлением отмечает 52-ю годовщину Кипрской мирной операции, которая обеспечила свободу, безопасность и будущее турецкой общины Кипра.



«Ровно 52 года назад Турция, действуя в соответствии со своими правами и обязательствами, вытекающими из Договора о гарантиях 1960 года, в ходе Кипрской мирной операции плечом к плечу с нашими героическими бойцами сопротивления обеспечила безопасность наших турок-киприотов, оказавшихся перед угрозой уничтожения, и гарантировала их присутствие на острове. Доблестная турецкая армия также заложила основу мира, спокойствия и стабильности, которые сохраняются на Кипре уже более полувека», - написал Фидан.

Фидан отметил, что сегодня турки-киприоты продолжают жить свободно, достойно и безопасно под крышей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

По его словам, Турция как историческая родина и государство-гарант, как и прежде, будет и впредь решительно защищать права и интересы турецкой общины Кипра.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также почтил память военнослужащих турецкой армии и бойцов сопротивления, погибших в ходе Кипрской мирной операции, и выразил благодарность ветеранам.