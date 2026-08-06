Байрамова на железнодорожной станции в Киеве встреитил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Глава МИД Азербайджана прибыл с официальным визитом в Украину Байрамова на железнодорожной станции в Киеве встреитил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Азербайджанa Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Украину.



Главу МИД Азербайджана на железнодорожной станции в Киеве встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.



Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана в соцсети американской компании Х, в рамках визита Байрамова запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и другими высокопоставленными официальными лицами.

