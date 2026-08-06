Глава МИД Азербайджана прибыл с официальным визитом в Украину

Elmira Ekberova
06 Августа 2026•Обновить: 06 Августа 2026
Министр иностранных дел Азербайджанa Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Украину.
Главу МИД Азербайджана на железнодорожной станции в Киеве встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана в соцсети американской компании Х, в рамках визита Байрамова запланированы двусторонние встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и другими высокопоставленными официальными лицами.