Глава МИД Азербайджана: в Армении сохраняются реваншистские настроения в отношении нашей страны

В Армении все еще есть лица с реваншистскими взглядами в отношении Азербайджана.

Об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам в воскресенье, 10 мая, передают азербайджанские государственные СМИ.

Глава ведомства напомнил, что Армения сейчас находится на пороге важного политического процесса, 7 июня в стране пройдут парламентские выборы. «Поскольку Армения является парламентской республикой, эти выборы имеют для этой страны очень большое значение. От результатов этих выборов зависит формирование правительства. Можно сказать, идет напряженная борьба. В рамках этого используются различные инструменты», - пояснил Байрамов.

Глава МИД Азербайджана привлек внимание к тому, что определенные лица в Армении проявляют реваншистскую направленность в предвыборной кампании.

«К сожалению, в политических кругах Армении все еще есть лица с реваншистскими взглядами в отношении Азербайджана. Они проявляют эту направленность и в ходе предвыборной кампании. Все мы понимаем, что это не может иметь никаких положительных последствий для Армении. Полагаем, что армянский избиратель также правильно оценит эти факторы и сделает свой выбор»,- отметил министр.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда внимательно следит за процессами.



«Рассматривая выступления тех или иных групп, мы проводим свою политику, прежде всего, в соответствии с национальными интересами Азербайджана. В наших национальных интересах обеспечить силу и могущество нашей страны, а также ее постоянное нахождение на несколько шагов впереди в качестве лидирующего государства региона, и я уверен, что так оно и будет», - отметил глава азербайджанского МИД.